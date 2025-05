Il ministro per lo Sport inaugura a Faenza il Centro Tecnico Federale e lo 04 Park – Monte Coralli

Venerdì mattina, Faenza ha accolto il Ministro per lo Sport e i Giovani per l'inaugurazione del Centro Tecnico Federale FMI e dello 04 Park – Monte Coralli. Questo nuovo polo polifunzionale non è solo un traguardo per gli appassionati di offroad, ma rappresenta un passo importante verso la valorizzazione delle aree sportive e ricreative in Italia. Scopri come questo centro può trasformare l'approccio alla comunità locale, unendo sport e socialità!

Taglio del nastro venerdì mattina a Faenza il Centro Tecnico Federale FMI e lo 04 Park – Monte Coralli, un complesso polifunzionale per appassionati di offroad nato per offrire servizi alla comunità, non solo sportiva. La cerimonia si è svolta alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Il ministro per lo Sport inaugura a Faenza il Centro Tecnico Federale e lo 04 Park – Monte Coralli

