Il Milan di Allegri riparte da Leao | il giocatore ha ricevuto rassicurazioni

Il Milan di Allegri si prepara a riscrivere la storia, puntando tutto su Rafael Leao, l'astro nascente del calcio portoghese. Dopo le rassicurazioni ricevute, il talento di Leao potrebbe diventare il fulcro del nuovo progetto rossonero. In un periodo in cui la Serie A sta riscoprendo il suo appeal internazionale, non perdere di vista come questo giovane fenomeno possa incantare i tifosi e riportare il Diavolo ai vertici!

Nella sua seconda esperienza al Milan l'allenatore Massimiliano Allegri ripartirà da Rafael Leao, attaccante portoghese in rossonero dal 2019. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan di Allegri riparte da Leao: il giocatore ha ricevuto rassicurazioni

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…»

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

Il Milan riparte da Allegri: modulo e possibili novità al fantacalcio da Theo a Leao

Riporta msn.com: 30 Maggio 2025 - 08:30 Come potrebbe cambiare il Milan dopo il ritorno di Max Allegri. Franco Capalbo Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Milan. I rossoneri hanno virato con forza sul te ...

Rafa Leao deride Antonio Cassano dopo l’ultima provocazione su Allegri allenatore del Milan

Secondo fanpage.it: Cassano si schiera contro Allegri al Milan ma stavolta sui social arriva la risposta di Leao: interviene per difendere il nuovo allenatore contro il loro ...

Allegri e lo scudetto del Milan: la risposta di Leao a Cassano infiamma i social

msn.com scrive: Ci sono frasi che, nel calcio, ritornano sempre. A volte fanno sorridere, altre diventano boomerang clamorosi. Antonio Cassano, da opinionista, ha spesso sorpreso per la schiettezza, ma stavolta il te ...