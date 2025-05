il messaggero non rinnovato direttore guido boffo dopo un anno ad interim massimo martinelli probabile ritorno di roberto napoletano

Cambio al vertice de Il Messaggero: dopo un anno di guida ad interim, Guido Boffo lascia il timone. La notizia si inserisce in un contesto di grande fermento editoriale, dove il rinnovamento è la chiave per rispondere alle sfide del mercato. Massimo Martinelli assumerà il ruolo provvisorio, mentre il possibile ritorno di Roberto Napoletano potrebbe segnare una nuova era. Chi sarà capace di dare nuova linfa a una testata storica?

Il contratto di Boffo scadrà il 4 giugno e non sarà rinnovato; al suo posto ad interim ci sarà Martinelli, attuale direttore editoriale. Per la carica probabile il ritorno di Napoletano, ora direttore de Il Mattino Guido Boffo non sarà più il direttore de Il Messaggero. Il 4 giugno alla scade.