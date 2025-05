Il Messaggero Massimo Martinelli è il nuovo direttore ad interim

Il mondo dell’informazione è in continua evoluzione e Il Messaggero non fa eccezione. Con Massimo Martinelli pronto a prendere le redini del quotidiano, si apre un capitolo nuovo che potrebbe segnare un cambiamento significativo nel panorama editoriale. Mentre Guido Boffo si prepara a diventare editorialista, molti si chiedono: quali nuove direzioni prenderà la testata sotto la guida di Martinelli? Rimanete sintonizzati, perché il futuro dell'informazione è nelle nostre mani!

Guido Boffo lascerà la direzione de Il Messaggero alla scadenza del contratto. L’ha annunciato Caltagirone Editore, aggiungendo che dal 4 giugno 2025 l’incarico di direttore ad interim del quotidiano passerà a Massimo Martinelli mentre Boffo diventerà editorialista. «L’editore ringrazia il dott. Boffo per il lavoro svolto e rivolge al dott. Martinelli i migliori auguri di buon lavoro», si legge nella nota del Gruppo. Martinelli collabora con il giornale dal 1986 e ha ricoperto i ruoli di responsabile della cronaca giudiziaria e della cronaca di Roma, vicedirettore, direttore responsabile e direttore editoriale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il Messaggero, Massimo Martinelli è il nuovo direttore ad interim

Il Messaggero, cambio al vertice: Massimo Martinelli nuovo direttore ad interim

Il Messaggero si prepara a un nuovo capitolo con Massimo Martinelli come direttore ad interim. Questo cambiamento avviene in un contesto di crescente sfida per l'informazione tradizionale, che deve adattarsi alle nuove esigenze dei lettori.

Cerca Video su questo argomento: Messaggero Massimo Martinelli Nuovo Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Gran Ballo delle Stelle, a Roma l’evento a favore di bimbi con storie difficili: da Stefano De Martino a Andre; Musetti-Navone: orario, precedenti e dove vederla in tv; Giro d’Italia, oggi la 19esima tappa: orario, percorso e dove vederla; Dazi, Corte d’Appello Usa congela sentenza: tariffe ancora in vigore. Trump attacca i giudici. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Messaggero, Massimo Martinelli è il nuovo direttore ad interim

Si legge su msn.com: Guido Boffo lascerà la direzione de Il Messaggero alla scadenza del contratto. L’ha annunciato Caltagirone Editore, aggiungendo che dal 4 giugno 2025 l’incarico di direttore ad interim del quotidiano ...

Messaggero, nuovo giro di poltrone: via Guido Boffo, Massimo Martinelli direttore ad interim

Secondo affaritaliani.it: La testata romana torna all'antico: Massimo Martinelli assumerà l'incarico di direttore ad interim del quotidiano dal 4 giugno ...

Il Messaggero, cambio al vertice: Massimo Martinelli nuovo direttore ad interim

msn.com scrive: (Adnkronos) - Massimo Martinelli è il nuovo direttore ad interim del Messaggero. Lo comunica Caltagirone Editore, spiegando che, alla scadenza del contratto, Guido Boffo lascerà la direzione del quoti ...