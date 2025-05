Il Messaggero cambio al vertice | Massimo Martinelli nuovo direttore ad interim

Il Messaggero si prepara a un nuovo capitolo con Massimo Martinelli come direttore ad interim. Questo cambiamento avviene in un contesto di crescente sfida per l'informazione tradizionale, che deve adattarsi alle nuove esigenze dei lettori. Martinelli, con la sua lunga carriera nel giornalismo, porta una ventata di esperienza. SarĂ interessante vedere come guiderĂ il quotidiano in questa fase di trasformazione e innovazione del settore!

(Adnkronos) – Massimo Martinelli è il nuovo direttore ad interim del Messaggero. Lo comunica Caltagirone Editore, spiegando che, alla scadenza del contratto, Guido Boffo lascerà la direzione del quotidiano, mentre Martinelli assumerà l'incarico di direttore ad interim a partire dal 4 giugno. Massimo Martinelli, romano, 63 anni, ha iniziato a collaborare con Il Messaggero nel 1986.

