Il mercato premia l’Italia Ecco l’andamento del Btp

L'Italia sta conquistando la fiducia dei mercati: lo spread Btp/Bund si stabilizza sotto i 100 punti base, un segnale positivo per l'economia. Le agenzie di rating e il FMI lodano i conti pubblici italiani, testimoniando una ripresa solida. In un contesto europeo incerto, questo dato è il faro che illumina il futuro finanziario del nostro Paese. Scopri perché il Btp Italia potrebbe essere un'opportunità imperdibile!

Le agenzie di rating e il Fondo monetario internazionale lo hanno detto: i conti pubblici italiani godono di buona salute. Opinione diffusa anche tra i mercati, come dimostra lo spread BtpBund, ormai a ridosso dei 100 punti base in pianta stabile. La verità, come sempre, al netto dei proclami, è nei numeri. Per esempio quelli del Btp Italia, il titolo decennale cucito su misura per i risparmiatori, ma anche con un discreto appeal tra gli investitori di grosso calibro e gli istituzionali. Alla sua conclusione, il titolo ha raccolto 2,257 miliardi nell’ultimo giorno di offerta. L’emissione chiude così a 8,7miliardi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il mercato premia l’Italia. Ecco l’andamento del Btp

