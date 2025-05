Il mercatino di viale Francia verso il trasloco | il Comune valuta di spostare le bancarelle a piazza San Marino

Il mercatino di viale Francia si prepara a un trasloco che potrebbe dare nuova vita all’area. Il Comune valuta il trasferimento a piazza San Marino, un cambiamento che promette di rendere la zona più accessibile e vivace. Questa iniziativa si inserisce in una tendenza più ampia, che vede l'attenzione crescere sui mercati rionali come luoghi di socializzazione e cultura. Sarà interessante scoprire come questa nuova location influenzerà le dinamiche locali!

Cambierà sede entro la fine di giugno il mercatino rionale di viale Francia, ad oggi collocato in un'area che impedisce il passaggio degli autobus, in particolar modo della linea 704. Il Comune starebbe valutando di trasferirlo in piazza San Marino: di fronte alla parrocchia Santissima Madre.

