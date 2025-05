Il Maxxi di Roma compie 15 anni e diventa museo nazionale

Il MAXXI di Roma compie 15 anni e festeggia con una nuova identità: diventa Museo Nazionale! Un traguardo importante per la cultura contemporanea italiana, che si apre a cinque mostre straordinarie. La hall, rivisitata dal talentuoso designer Nacho Carbonell, promette un'esperienza immersiva. Un’occasione unica per riflettere su come l’arte possa plasmare il nostro presente e futuro. Non perdere la celebrazione di questo simbolo di innovazione!

Il Maxxi compie 15 anni e diventa Monumento nazionale. Ad annunciarlo, la presidente Emanuela Bruni, presentando i tre giorni di festa e la nuova stagione di ben cinque mostre. Ad accogliere i visitatori nei prossimi giorni, sarà la hall completamente reinventata dallo spettacolare intervento del designer spagnolo Nacho Carbonell, prima edizione di Entrate, il nuovo programma pluriennale dedicato al design, che rende protagonista l'ingresso del Museo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Il Maxxi di Roma compie 15 anni e diventa museo nazionale

Il MAXXI compie 15 anni, apertura straordinaria con ingresso gratuito alle mostre

Il MAXXI di Roma celebra il suo 15º anniversario con un'apertura straordinaria e ingresso gratuito alle mostre, offrendo un'occasione unica per scoprire le eccellenze dell'arte contemporanea.

Cerca Video su questo argomento: Maxxi Roma Compie 15 Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il museo MAXXI di Roma compie 15 anni festeggiando con 5 mostre e diventando monumento nazionale; Il MAXXI compie 15 anni, apertura straordinaria con ingresso gratuito alle mostre; Il MAXXI compie 15 anni: il 30 maggio ingresso gratuito e festa no stop fino a mezzanotte; Il Maxxi compie 15 anni e diventa monumento nazionale, la presidente Bruni: «Importante riconoscimento». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Maxxi di Roma compie 15 anni e diventa museo nazionale

Lo riporta tg24.sky.it: Il Maxxi compie 15 anni e diventa Monumento nazionale. Ad annunciarlo, la presidente Emanuela Bruni, presentando i tre giorni di festa e la nuova stagione di ben cinque mostre. Ad accogliere i visitat ...

Il MAXXI compie 15 anni: il 30 maggio ingresso gratuito e festa no stop fino a mezzanotte

Riporta funweek.it: Un compleanno speciale per il MAXXI di Roma, che il 30 maggio 2025 festeggia 15 anni di arte, architettura e innovazione. Per celebrare l’anniversario ...

Il Maxxi compie 15 anni e diventa Monumento nazionale

Segnala ansa.it: Il Maxxi compie 15 anni e diventa Monumento nazionale. Ad annunciarlo, la presidente Emanuela Bruni, presentando oggi i tre giorni di festa e la nuova stagione di ben cinque mostre. (ANSA) ...