La promessa di Ignazio La Russa di non cantare "Bella Ciao" se l'Inter vincesse la Champions League ha scatenato polemiche e risate. In un contesto dove il calcio diventa sempre più un simbolo di identità culturale, il presidente del Senato gioca con le aspettative dei tifosi. Questo episodio riflette come sport e politica si intreccino in modi inaspettati, trasformando una semplice partita in un palcoscenico di dibattito. Chi vincerà?

Ospite del convegno La fine del sistema infinito, il sistema carcerario al Centro Congressi Fondazione Cariplo, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha scherzato coi giornalisti in caso di successo dell’Inter nella finale di Champions League in programma sabato 31 maggio. “Già in una trasmissione radiofonica mi hanno fatto promettere di fare la barba verde, bianco e rosso. Cantare Bella ciao? No, ma perché. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il “mancato” fioretto di La Russa per la finale di Champions: “Cantare Bella ciao se vince l’Inter? No, ma perché”

La finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain accende l'entusiasmo dei membri dell'Inter Club Parlamento, impegnati nella frenetica ricerca di biglietti.

