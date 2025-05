Il Maalox per digerire la maxi cena di Vannacci

Firenze brulica di fervore politico: la maxi cena di Roberto Vannacci al Teatro Cartiere Carrara ha messo in moto un dibattito acceso. Con 750 posti esauriti e Salvini in prima fila, l'evento non è solo un incontro, ma una vera e propria sfida alle tradizioni toscane. E mentre il Maalox diventa il compagno ideale per digerire le polemiche, ci si chiede: quanto inciderà questo evento sul futuro della Lega? Non perdere i dettagli!

Firenze, 30 maggio 2025 – A creare fermento nel Carroccio la maxi-cena coi militanti del Mondo al Contrario voluta da Roberto Vannacci stasera al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Salvini, il dibattito sul vino e la battuta contro i toscani: “Hanno rotto le p..”. E’ scontro Sold out i 750 posti a sedere per la prima uscita ufficiale in Toscana del quarto vicesegretario di via Bellerio, post congresso di Firenze. All’ora dell’aperitivo, alle 19.30 la conferenza stampa del generale, affiancato dal leader Matteo Salvini. Con la Lega inchiodata tra il 5 e il 6% nei sondaggi come terza gamba del destra-centro, “c’è bisogno di dare una scrollata al partito e alla coalizione, entrambi in stato catatonico”, dicono i vannacciani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Maalox per digerire la maxi cena di Vannacci

Cerca Video su questo argomento: Maalox Digerire Maxi Cena Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Il Maalox per digerire la maxi cena di Vannacci; Salvini dal vino al veleno. “I toscani hanno rotto”. E scoppia il finimondo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Maalox per digerire la maxi cena di Vannacci

Lo riporta lanazione.it: L’esercito del comandante in cammino: 750 a sedere al Teatro Cartiere Cararra di Firenze. Ma i consiglieri regionali disertano ...

Maalox: a cosa serve e quanti tipi esistono

Scrive benessereblog.it: Maalox, indicato per il trattamento dell’iperacidità e del bruciore dello stomaco occasionali. Disponibile in compresse masticabili, bustine, sospensione orale, compresse masticabili (senza ...

Maalox e diarrea

Si legge su medicitalia.it: Assumo omeprazen la mattina e il dottore, a causa di un'acutizzazione dei sintomi mi ha prescritto anche il maalox. Lo sto prendendo dalla fine di dicembre più o meno e ho notato che da quel ...