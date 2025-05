Il killer della escort alla festa tra amici dopo il delitto | Costruiva l’alibi Tre giorni dopo ha pagato un’altra prostituta 170 euro

Un omicidio che getta un’ombra inquietante su un contesto apparentemente innocuo: una festa tra amici. Il killer, dopo il crimine, si costruisce un alibi, rivelando quanto possa essere sottile il confine tra vita normale e violenza. E mentre pagava un’altra escort, la sua mente era già in un labirinto di comportamenti sospetti. Questo caso mette in luce un trend inquietante: come gli atti più osceni possano nascondersi dietro le facciate più tranquille.

Legnano (Milano) – La festa con gli amici a Canegrate subito dopo l’omicidio, probabilmente per costruirsi un alibi. Le immagini di morte rintracciate sul cellulare. La ricerca su internet “Celle telefoniche e tabulati: cosa sono” a 48 ore dal delitto. La felpa che indossava sabato sera stesa ad asciugare sul balcone. E le probabili tracce di sangue sotto le scarpe evidenziate dal luminol. I bonifici da 50mila euro e l’ossessione di Andrea Mostoni per Vasilica: cosa c’è dietro l’omicidio dell’escort di Legnano Ecco tutti gli elementi messi in fila dai carabinieri della Compagnia di Legnano contro Andrea Mostoni, il ventottenne fermato ieri notte dal pm della Procura di Busto Arsizio Ciro Caramore con l’accusa di aver ucciso a coltellate la escort trentacinquenne romena Vasilica Potincu, colpita per nove volte (di cui sei al collo) nell’appartamento al piano rialzato di via Stelvio 16 a Legnano con una lama da cucina rimasta conficcata nella schiena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il killer della escort alla festa tra amici dopo il delitto: “Costruiva l’alibi”. Tre giorni dopo ha pagato un’altra prostituta 170 euro

