Il governo toglie la scorta degli 007 a Renzi Prodi Monti D’Alema e Gentiloni Protezione invariata per Meloni Draghi e Conte | ecco perché

Il governo ha deciso di revocare la scorta a cinque ex premier del centrosinistra, mentre Giorgia Meloni e altri leader politici manterranno la loro protezione. Questa scelta solleva interrogativi sulla sicurezza e sul trattamento riservato ai diversi schieramenti politici. È un segnale potente in un'epoca in cui la sicurezza è più che mai al centro del dibattito pubblico. Qual è il messaggio dietro questa decisione? Scopriamolo insieme!

Il governo si appresta a togliere la scorta garantita dai servizi segreti ai predecessori di Giorgia Meloni nel ruolo di presidente del Consiglio. A vedersi privati del servizio saranno dal 1° gennaio 2026 in particolare Paolo Gentiloni, Matteo Renzi, Mario Monti, Romano Prodi e Massimo D’Alema: tutti gli ex premier espressi dal centrosinistra nell’ultimo ventennio, in sostanza, oltre a quello «tecnico» che da quelle forze fu sostenuto, soffiando il posto a Silvio Berlusconi. La motivazione secondo il governo è di natura del tutto tecnica, come si evince da una lettera inviata dal sottosegretario Alfredo Mantovano agli interessati e visionata in anteprima dal Foglio. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Il governo toglie la scorta degli 007 a Renzi, Prodi, Monti, D’Alema e Gentiloni. Protezione invariata per Meloni, Draghi e Conte: ecco perché

