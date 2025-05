Il governo ci ignora stop al silenzio sul genocidio a Gaza | studenti di Roma in piazza

Il silenzio del governo non ferma la voce degli studenti! A Roma Est, centinaia di giovani si sono uniti in un corteo pacifico per alzare il tono contro il genocidio a Gaza. Questa mobilitazione evidenzia un crescente desiderio di giustizia tra le nuove generazioni, pronte a prendere posizione su temi caldi e attuali. La chiamata alla pace è forte: non è solo una protesta, ma un appello collettivo a non rimanere indifferenti.

Gli studenti di Roma Est si sono dati appuntamento a Piazza delle Camelie per dare via a un corteo pacifico in solidarietĂ con Gaza e per la pace che si è snodato sino a Villa Gordiani, nella zona orientale della Capitale. Presenti diversi studenti OSA nonchĂ© i docenti della scuola “Tullio Levi – Civita”. Gli studenti si vogliono mobilitare affinchĂ© la chiusura dell’anno scolastico, non coincida con un abbassamento dell’asticella dell’attenzione nei confronti di quanto sta accadendo in medio oriente. Anche una docente esprime il proprio punto di vista sfilando in corteo: “Non siamo tantissimi ma c’è da parte di tutti la necessitĂ di farsi sentire in ogni modo, mi dispiace per chi si sveglia dopo 20 mesi passati a coprire un massacro ingiustificabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il governo ci ignora, stop al silenzio sul genocidio a Gaza”: studenti di Roma in piazza

