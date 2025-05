Il Governo boccia l’emendamento salva concorso PNRR 1 | cresce la preoccupazione tra i docenti

La bocciatura dell’emendamento salva concorso PNRR 1 da parte del Governo segna un momento critico per il mondo della scuola. Con i docenti vincitori sempre più preoccupati, cresce la tensione in un settore già segnato da incertezze. Antonio Caso, capogruppo del Movimento 5 Stelle, lancia l’allerta sui ritardi nei percorsi abilitativi. Riuscirà il Governo a dare risposte concrete? La stabilità della didattica è in gioco.

La decisione del Governo di respingere l’emendamento salva concorso PNRR 1 ha suscitato forte delusione tra i docenti vincitori, alimentando un clima di incertezza e tensione nel mondo della scuola. A lanciare l’allarme è Antonio Caso, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura alla Camera, che denuncia i gravi ritardi nei percorsi abilitanti richiesti . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

La Perla è salva, successo del governo Meloni su una delle crisi più complesse del Made in Italy

La Perla, simbolo del Made in Italy, è salva grazie all'intervento del governo Meloni. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato l'arrivo di un investitore pronto a rilanciare il marchio, preservando il sito produttivo e i posti di lavoro.

