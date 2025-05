Il Giro d' Italia di ciclismo si deciderà sul Colle delle Finestre | la sfida tra Del Toro e Carapaz

Il Giro d’Italia 2025 si avvicina al suo epilogo, e la lotta tra Del Toro e Carapaz promette scintille! Domani, il Colle delle Finestre diventerà il palcoscenico di una battaglia leggendaria, trasformando la corsa in un autentico spettacolo. In un'epoca in cui il ciclismo sta riconquistando il suo pubblico, questa tappa regina rappresenta non solo sfida sportiva, ma anche la passione di un'intera nazione per le due ruote.

Tutto come da copione. Il Giro d'Italia di ciclismo 2025 si deciderà domani, sabato 31 maggio 2025, nella tappa regina della corsa (qui la scheda), la Verrès-Sestriere di 205 chilometri, con circa 4.500 metri di dislivello e le scalate del Col del Lys, del Colle delle Finestre e appunto del Colle.

Giro d’Italia: oggi Alberobello-Lecce Ciclismo, quarta tappa

Oggi il Giro d'Italia fa tappa ad Alberobello, con partenza alle 13 per un entusiasmante percorso di 187 chilometri verso Lecce.

Giro d’Italia 2025: dopo la 19ª tappa Del Toro resta in rosa e allunga: Carapaz e Yates inseguono

Da sportal.it: Isaac Del Toro rimane in maglia rosa dopo la 19ª tappa del Giro d’Italia 2025. Carapaz e Yates all'inseguimento ...

Giro d’Italia 2025, tappa 20: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Lo riporta msn.com: Tutto in gioco nell’ultima tappa di montagna del Giro d’Italia 2025: la salita decisiva sarà il mitico Colle delle Finestre. E’ duello tra Richard Carapaz e Isaac Del Toro. Pellizzari e Caruso le cart ...

Giro d'Italia 2025 - Tappa 20: Verrès - Sestrière, percorso, favoriti, orari, GPM e dove vederla in tv e streaming

Scrive eurosport.it: GIRO D'ITALIA - Il Piemonte ospita lo scontro finale dell'edizione 2025. Una giornata molto temuta perché si scalerà il Colle delle Finestre, una salita mitica ...