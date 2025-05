Il gioco del tycoon Ma l’Ue non morde il dominatore senza egemonia

Il panorama politico internazionale si fa sempre più complesso: il blocco dei dazi da parte di un giudice nominato da Trump segna un cambio di rotta in un contesto di crescente tensione tra Stati Uniti e Unione Europea. Questo "gioco del tycoon" evidenzia una vulnerabilità dell'America, che, pur dominando, sembra priva di una vera egemonia. Riuscirà l'Europa a sfruttare questa opportunità? Scoprilo nel nostro approfondimento!

È stato eletto dallo stesso Trump uno dei tre giudici della Us Court of International Trade che ha bloccato in prima battuta, ritenendoli illegali, i dazi. Segno che butta male . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il gioco del tycoon. Ma l’Ue non morde il «dominatore senza egemonia»

