Il futuro è ancora verde? A che punto è la transizione ecologica? Dialogo con aziende e con la politica sullo stato dell’arte della sostenibilità e sull’avanzamento del Green deal

Il futuro è verde, ma a che punto siamo nella transizione ecologica? Il 29 maggio a Roma, un'importante tavola rotonda unirà aziende e politica per discutere di come il Green Deal possa diventare realtà, superando rigidità ideologiche in favore di un approccio pragmatico. Un aspetto affascinante? La sostenibilità non è solo un obiettivo, ma una vera e propria opportunità di crescita economica. Scopri come il domani può essere più luminoso e sostenibile!

Roma, 29 maggio 2025 - Una riflessione sul Green Deal e la sua attuazione alla luce di un minore dogmatismo ideologico e un maggiore pragmatismo economico. Un focus sulla possibilità o meno che la sostenibilità sia ancora chiave strategica e di sviluppo. E il punto di vista del Governo su una transi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il futuro è ancora verde? A che punto è la transizione ecologica?” Dialogo con aziende e con la politica sullo stato dell’arte della sostenibilità e sull’avanzamento del Green deal

Capaccioli (Green Building) “Obiettivo è sostenibilità per tutti”

Capaccioli Green Building si propone di rendere la sostenibilità accessibile a tutti. ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo è fornire al Sistema Paese soluzioni praticabili a 360 gradi, superando la concezione di edifici esclusivi.

Cerca Video su questo argomento: Futuro Verde Punto Transizione Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il cuore della transizione è minerale. Silvia Gross, Università di Padova: «Le miniere del futuro sono urbane...; Leadership del futuro: come preparare i manager alle sfide del cambiamento; Dialoghi sul clima a Padova: verde pubblico per la transizione climatica; Edison investe sul futuro: oltre un miliardo nella transizione energetica. 🔗Cosa riportano altre fonti

Edison accelera sulla transizione verde

italiaoggi.it scrive: Più di un miliardo di euro di investimenti nella transizione energetica negli ultimi due anni. Una riduzione della intensità carbonica del 15% nel 2024, con le attività rinnovabili, flessibilità, clie ...

Transizione energetica, il futuro è nella digitalizzazione: ma serve consapevolezza

Come scrive agendadigitale.eu: La transizione energetica dipende dalla partecipazione di cittadini e imprese. Scopri perché è cruciale nella sostenibilità.

Il futuro si tinge di verde. Transizione ecologica al centro: "È l’evento fieristico più grande mai organizzato a Rimini"

Lo riporta quotidiano.net: capaci di guidare la transizione verso un futuro sostenibile. Ecomondo rappresenta il punto di incontro tra imprese, istituzioni, pubbliche amministrazioni e talenti".