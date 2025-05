Il funerale di Elisa Spadavecchia la figlia | Grazie del tuo amore e dei sacrifici fatti

Oggi a Ravenna si è svolto il commovente funerale di Elisa Spadavecchia, un momento che ha scosso la comunità e risvegliato riflessioni profonde sui legami familiari. Le parole di addio della figlia risuonano come un inno all'amore incondizionato, un messaggio potente in un'epoca in cui il valore della famiglia sembra sfumare. In un mondo frenetico, ricordiamoci dell'importanza dei sacrifici quotidiani e dell’affetto che ci unisce.

Ravenna, 30 maggio 2025 – "Non essere qui presente oggi è la decisione più difficile che io abbia mai preso in vita mia, ma come mi hai spesso detto, i figli vengono prima di qualunque altra cosa. Mammuzza, grazie di tutto l'amore che ci hai dato e dei sacrifici che hai fatto per noi. Non avrei potuto avere un esempio migliore del tipo di madre che voglio essere per mio figlio. Con amore, tua figlia Daniela". Con queste parole, lette dalla sorella durante il funerale, Daniela ha ricordato Elisa Spadavecchia, la madre scomparsa tragicamente sulla spiaggia a Pinarella sabato scorso 24 maggio, travolta da una ruspa.

