Il figlio di Simone Inzaghi e Alessia Marcuzzi Tommaso Inzaghi fa il procuratore sportivo

Tommaso Inzaghi, figlio della celebre coppia Simone Inzaghi e Alessia Marcuzzi, intraprende una nuova avventura nel calcio come procuratore sportivo. Nel contesto di un’industria in continua evoluzione, dove gli agenti giocano un ruolo cruciale nel talento emergente, Tommaso si prepara a navigare tra sfide e opportunità . Sarà interessante vedere se riuscirà a seguire le orme del padre, non solo come ex calciatore, ma anche come stratega di successo.

Nato dall'amore della showgirl romana con l'ex calciatore Simone Inzaghi, il 23enne Tommaso Inzaghi si appresta a una carriera nel mondo del calcio come agente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il figlio di Simone Inzaghi e Alessia Marcuzzi, Tommaso Inzaghi, fa il procuratore sportivo

Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

