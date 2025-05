Il fidanzato di Lui dal 30 giugno

Dal 30 giugno, "Il fidanzato di lui" sbarca nei teatri, portando sul palco una commedia brillante che scardina pregiudizi e mette in luce le dinamiche familiari moderne. In un periodo in cui la società sta ridefinendo le sue convenzioni, questa pièce promette non solo risate, ma anche riflessioni profonde. Un invito a vivere l'amore senza schemi: preparatevi a sorridere e a pensare!

Commedia brillante e provocatoria che invita il pubblico a riflettere sui pregiudizi e sulle complesse dinamiche familiari e sociali che promette di divertire e far pensare allo stesso tempo.

