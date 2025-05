Il Festival della Romagna Sette giorni immersi nelle tradizioni

Dal 7 al 14 giugno, Cervia si trasforma nel cuore pulsante delle tradizioni romagnole con la dodicesima edizione del Festival della Romagna. Un'opportunità imperdibile per riscoprire l'identità culturale di una regione ricca di storia, tra conferenze e spettacoli serali gratuiti. Scopri come la Romagna sta evolvendo, partendo dal suo passato. Chi disse che le tradizioni non possono essere moderne? Non perdere questa celebrazione di cultura e comunità !

Dal 7 al 14 giugno Cervia accoglierà la dodicesima edizione de ‘ Il Festival della Romagna ’. La Torre San Michele sarà il luogo di conferenze e dibattiti culturali (ingresso gratuito, come agli spettacoli in piazza che inizieranno alle 21.30) a partire appunto da sabato 7, quando alle 21 si terrà un approfondimento sulla Romagna di oggi (da domenica in poi le conferenze sotto la torre inizieranno alle 21.15). In Piazza Garibaldi, invece, ci sarà lo spettacolo "Scusi balla?". "Quest’anno collaboreremo con le case museo della Romagna", ha spiegato il Direttore Artistico del Festival Daniele Baronio nella conferenza di presentazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Festival della Romagna. Sette giorni immersi nelle tradizioni

