Il Festival che celebra il paesaggio Un ponte tra natura e comunità

Scopri il primo Festival del Paesaggio al Parco Adda Nord, un evento che unisce natura e comunità! A ottobre, tra mostre e tavole rotonde con esperti europei, si celebra l'armonia tra ambiente, storia e cultura. Un momento imperdibile per riflettere sul nostro rapporto con il territorio. E non perdere la sorpresa: Chiara Salimbeni è stata premiata come nuova dottoressa di Cornate. Un segnale positivo per le giovani menti creative!

Ambiente, estetica, storia, cultura: nasce il primo Festival del Paesaggio firmato Parco Adda Nord. Mostra, concorso di disegni e tavole rotonde con esperti europei, l’evento a ottobre, nei giorni scorsi la presentazione. Con una chicca: durante l’appuntamento il presidente Giorgio Monti ha premiato Chiara Salimbeni, la nuova dottoressa di Cornate, stagista del polmone, laureata con una tesi sull’area protetta. La prima edizione in autunno farà da trampolino di lancio a un’altra iniziativa di medio-lungo termine, la proposta di un percorso partecipato e di confronto con le comunità locali sui temi del paesaggio da avviare nel 2026 con protagonisti amministrazioni comunali e cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Festival che celebra il paesaggio. Un ponte tra natura e comunità

Cerca Video su questo argomento: Festival Celebra Paesaggio Ponte Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Appuntamenti gastronomici, sagre, eventi nel weekend del ponte dal 30 maggio al 2 giugno 2025; Castelli Aperti in Piemonte: tutte le dimore storiche da visitare nel week-end dell'1 e 2 giugno; Dal cuore del Trentino alle Alpi lombarde: il Giro d’Italia risale verso Bormio tra natura, storia e cultura. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Eventi imperdibili per il ponte del 2 giugno in Italia

Da viaggiamo.it: Il ponte del 2 giugno rappresenta un’opportunità unica per esplorare l’Italia, approfittando di un weekend lungo per scoprire eventi culturali e gastronomici. Che si tratti di sagre, festival o ...

Eventi imperdibili per bambini nel ponte del 2 giugno in Italia

viaggiamo.it scrive: Il ponte del 2 giugno rappresenta un’opportunità unica per le famiglie di trascorrere del tempo insieme, approfittando di un ricco calendario di eventi dedicati ai più piccoli. Da festival a ...

Il Parco Adda Nord lancia il primo festival del paesaggio

Riporta lecconotizie.com: Il consigliere delegato del Parco Adda Nord, Ignazio Ravasi, ha spiegato le ragioni della proposta: “Perché un festival del paesaggio? Innanzitutto l’articolo 9 della Costituzione parla ...