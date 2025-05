Il femminicidio di Fernanda di Nuzzo negli occhi della figlia | Mamma non c’è più

Il tragico femminicidio di Fernanda Di Nuzzo riporta drammaticamente alla luce il tema della violenza di genere, sempre più presente nel dibattito sociale. La figlia, testimone di un orrore inimmaginabile, ha chiamato i soccorsi mentre la madre lottava per la vita, un gesto che mette in evidenza la forza e la vulnerabilità di chi vive in queste situazioni. Questo episodio ci invita a riflettere su come possiamo combattere insieme contro la violenza.

La donna, accoltellata dal marito, si è trascinata per quattro piani sulle scale tentando di sfuggire al suo carnefice, la figlia ha chiamato i soccorsi, è rimasta accanto al corpo della madre in fin di vita e poi in ospedale. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il femminicidio di Fernanda di Nuzzo, negli occhi della figlia: “Mamma non c’è più”

Femminicidio di Settala, la versione di Khalid: non ho ucciso Amina davanti a nostra figlia

Il femminicidio di Amina a Settala continua a suscitare shock e indignazione. Khalid, il marito accusato del delitto, offre una versione agghiacciante: sostiene di aver agito in un momento di conflitto, affermando che la loro bambina era in un'altra stanza.

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Fernanda Nuzzo Occhi Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Il femminicidio di Fernanda di Nuzzo, negli occhi della figlia: “Mamma non c’è più”; Femminicidio a Grugliasco, Fernanda Di Nuzzo uccisa davanti alla figlia. Metsola: rabbia e dolore; Chi era Fernanda Di Nuzzo, la maestra d’asilo uccisa dal marito davanti alla figlia; Grugliasco, femminicidio nel Torinese: l'appartamento dove è stata accoltellata Fernanda Di Nuzzo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il femminicidio di Fernanda di Nuzzo, negli occhi della figlia: “Mamma non c’è più”

Segnala torino.repubblica.it: La donna, accoltellata dal marito, si è trascinata per quattro piani sulle scale tentando di sfuggire al suo carnefice, la figlia ha chiamato i ...

Fernanda Di Nuzzo uccisa dal marito, la vicina che l’ha soccorsa: “Ho fatto di tutto per tenerla in vita”

Scrive fanpage.it: Fernanda Di Nuzzo, 61 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito, Pasquale Piersanti, a Grugliasco, nel Torinese ...

Femminicidio di Grugliasco, lo stupore di vicini e negozianti: "Mai visti litigare"

lastampa.it scrive: Il 61enne che ha accoltellato la moglie nel Torinese è in carcere. La ragazza, 22enne con la Sindrome di Down, è stata testimone dell’aggressione. Lutto ...