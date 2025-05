Il fatto del giorno | rischio caos treni in Liguria quest' estate | Video

L'estate si avvicina e con essa il rischio di caos sui treni in Liguria. I lavori sul ponte ferroviario del fiume Po potrebbero trasformare i vostri spostamenti in un vero rompicapo, con ritardi e disagi all'orizzonte. Simone Schiaffino approfondisce la situazione, ma non è solo una questione locale: una buona pianificazione sarà cruciale per tutti coloro che vogliono godersi le vacanze in tranquillità . Scoprite come prevenire imprevisti!

Online e nell'edizione cartacea approfondiamo il rischio di disagi per chi si muove in treno a causa dei lavori sul ponte ferroviario del fiume Po. Ne parla Simone Schiaffino, giornalista della redazione web. Leggi di più qui. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Il fatto del giorno: rischio caos treni in Liguria quest'estate | Video

