il donald di stefano massini fa sold out a xnl

Il fenomeno “Donald” di Stefano Massini ha incantato il pubblico di Xnl Piacenza, dimostrando che la narrativa contemporanea sa emozionare e coinvolgere. Sold out per un autore che, con la sua penna incisiva, esplora temi attuali e universali. La partecipazione massiccia a eventi come questo sottolinea l'appetito del pubblico per storie che riflettono le tensioni del nostro tempo. Un’occasione imperdibile per scoprire il potere della parola.

C'era il pubblico delle grandi occasioni, mercoledì sera a Xnl Piacenza, ad accogliere Stefano Massini, per la presentazione del suo "Donald", il libro del momento appena uscito per Einaudi. L'evento, che ha registrato subito il sold out, si è aperto con il saluto del vicepresidente della.

Mercoledì 28 maggio alle 21, Xnl Piacenza ospita Stefano Massini, celebre drammaturgo e vincitore del Tony Award con "Lehman Trilogy".

Il canto di Donald, ecco come il mago ha stregato le masse esauste di realtà

Come scrive repubblica.it: Stefano Massini racconta in versi l’epopea di Trump, l’immobiliarista che ha conquistato l’America diventando presidente. Un risultato ...

Stefano Massini in Umbria con “Donald. Storia molto più che leggendaria di un golden man”

Si legge su umbria24.it: Lo scrittore Stefano Massini sarà ad Acquasparta il 23 maggio, ore 21,30, all’auditorium Ex Convento di San Francesco. E’ l’unico scrittore italiano ad aver vinto il Tony Award, per l’occasione presen ...

Massini presenta il suo ’Donald’

msn.com scrive: Nuovo appuntamento al Mast, oggi pomeriggio alle 18.30 per Le Voci dei libri. Nell’Auditorium della Fondazione Mast arriva infatti Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, che presenta, in dialogo co ...