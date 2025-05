Il discorso del presidente di Harvard Alan Garber tra gli applausi | Venite da tutto il mondo

Il presidente di Harvard, Alan Garber, ha acceso i riflettori sulla diversità culturale dei suoi studenti, sottolineando l'importanza di un'atmosfera accogliente e inclusiva. In un momento in cui le università si interrogano sul futuro della globalizzazione, il suo discorso evidenzia come la vera forza risieda nella varietà delle esperienze. Un invito chiaro: il sapere non ha confini e l'istruzione è un ponte tra le culture. Un messaggio che risuona forte, oggi più che mai.

Accolto da un lungo applauso di migliaia di laureandi, delle loro famiglie e del corpo docente, il presidente di Harvard Alan Garber ha implicitamente criticato l’affondo dell’ amministrazione Trump contro gli studenti stranieri dell’ateneo: “Componenti della Classe del 2025, da dietro l’angolo, da ogni parte del Paese e da tutto il mondo. Proprio come dovrebbe essere”, ha detto Garber nel messaggio di benvenuto alla classe 2025. Garber ha aggiunto che i laureati dovrebbero essere pronti a “allargare il proprio modo di pensare” e cambiare idea in corso d’opera. “La mia speranza per voi, membri della Classe del 2025, è che restiate a vostro agio nell’essere a disagio” ha concluso il presidente dell’università che guida la resistenza contro l’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il discorso del presidente di Harvard Alan Garber tra gli applausi: “Venite da tutto il mondo”

Harvard, un giudice federale blocca Trump: no al veto sugli studenti stranieri. E l'ateneo fa causa al presidente Usa

Un giudice federale ha bloccato l'ordinanza di Trump che vietava l'ingresso agli studenti stranieri, scatenando una disputa legale tra Harvard e il presidente degli USA.

Cerca Video su questo argomento: Discorso Presidente Harvard Alan Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Per la magistratura Harvard deve mantenere lo status quo sugli studenti stranieri. Il rettore: Venite da tutto il mondo; Harvard sotto attacco: il rettore Alan Garber diventato eroe - L’editoriale di Corrado Formigli; La guerra di Trump: Harvard gli fa causa, un giudice lo blocca; Il presidente di Harvard tra gli applausi: Venite da tutto il mondo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Harvard, la festa di laurea è una sfida a Trump: "Studenti da tutto il mondo, come dovrebbe essere"

Riporta repubblica.it: Una cerimonia attesa diventata momento di resistenza a Donald Trump. E' quella andata in scena all'università di Harvard per la consegna dei diplomi di laurea, con gli oratori che hanno sottolineato l ...

Trump incassa un'altra sconfitta: stop alla stretta su Harvard

Secondo msn.com: L'assalto da parte dell'amministrazione Trump contro gli studenti internazionali di Harvard si arresta nelle aule del tribunale di Boston. Il presidente Alan Garber durante le cerimonie di laurea: “Ve ...

Leggenda basket, presidente di Harvard è come Rosa Parks

Riporta msn.com: La leggenda del basket Kareem Abdul-Jabbar ha paragonato il presidente di Harvard Alan Garber all'attivista per i diritti civili Rosa Parks per come ha guidato la resistenza dell'ateneo contro le mina ...