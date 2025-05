Il disastro dei depuratori | criticità inefficienze e impianti vecchissimi | ecco qual è la situazione Agrigentina

In un contesto in cui la sostenibilità ambientale è sempre più al centro del dibattito pubblico, la situazione dei depuratori ad Agrigento è allarmante. Su 53 impianti, solo 17 funzionano correttamente! Con 11 strutture abbandonate e 7 aree urbane senza alcun sistema di depurazione, il rischio per l'ambiente e la salute pubblica è concreto. Questa inefficienza non è solo un problema locale, ma un campanello d'allarme per tutta Italia. È ora di agire!

Venticinque hanno criticità di diversi livelli, 11 sono totalmente inefficienti o abbandonati, mentre 7 aree urbane sono completamente sprovviste di sistemi di depurazione. Dei 53 impianti presenti, solo 17 risultano essere efficienti. A stabilirlo è stato lo studio - fatto dai carabinieri del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Il disastro dei depuratori: criticità, inefficienze e impianti vecchissimi: ecco qual è la situazione Agrigentina

Cattivi odori in città, l’inchiesta. Impianti a biogas sequestrati. Sono di un’azienda portoghese

Grosseto è nel mirino dell'inquinamento olfattivo: un'inchiesta ha portato al sequestro di impianti a biogas di un'azienda portoghese, accusata di generare insopportabili cattivi odori.