Il diktat di Emiliano su Israele agli enti | stop ai rapporti con il governo Netanyahu

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, lancia un messaggio forte e chiaro: stop ai rapporti con il governo Netanyahu. Una decisione che si inserisce in un contesto di crescente mobilitazione sociale e politica riguardo al conflitto israelo-palestinese. Questo diktat non solo solleva polemiche, ma invita a riflettere su come le istituzioni possano influenzare l'opinione pubblica. Sarà questo un esempio di attivismo politico regionale? La discussione è aperta!

Polemica per l'ultima mossa di Michele Emiliano. Il presidente della Regione Puglia ha inviato una lettera a tutti i dirigenti e dipendenti della Regione, delle Agenzie regionali e delle societ√† partecipate, chiedendo di sospendere ogni forma di relazione con rappresentanti del governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu.¬† ¬† ¬† "A causa del genocidio di inermi palestinesi in atto da parte del governo Netanyahu - si legge nella comunicazione -, da oggi vi invito a interrompere ogni rapporto di qualunque natura con i rappresentanti istituzionali del suddetto governo e con tutti quei soggetti a esso riconducibili che non siano apertamente e dichiaratamente motivati dalla volont√† di organizzare iniziative per far cessare il massacro dei palestinesi nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Il diktat di Emiliano su Israele agli enti: stop ai rapporti con il governo Netanyahu

