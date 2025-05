Il derby trasloca a Forlì al Palafiera servizio d' ordine rafforzato Dopo gli scontri attesi una raffica di Daspo

...il vero messaggio è chiaro: lo sport deve unire, non dividere. Mentre il derby si sposta a Forlì, l'attenzione si concentra sulla sicurezza e sul rispetto reciproco tra le tifoserie. Il rafforzamento del servizio d'ordine, in un contesto playoff così acceso, rappresenta un passo verso una cultura sportiva più sana. Un'occasione da non perdere per vivere la passione del basket in un clima di festa e lealtà!

E' un servizio d'ordine rafforzato, nonostante le porte chiuse, quello che la Questura di Forlì ha approntato per la Gara 3 dei playoff, il match Unieuro Forlì - Rivierabanca Rimini di venerdì sera alle 20. Il Palafiera sarà ben presidiato per scoraggiare qualsiasi azione della tifoseria, ma.

Il Palafiera di Forlì ha ospitato un match avvincente, che ha costretto Cividale a gara 4. Senza Magro e con Perkovic in difficoltà, l'Unieuro ha mostrato grande intensità, conquistando l'inerzia nel finale.