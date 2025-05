Il delitto di Garlasco? Un concentrato di incompetenza O qualcuno viene travolto dal senso di colpa e confessa o non ci sarà mai la verità | parla Donato Carrisi

Il delitto di Garlasco torna a far parlare di sé, ma siamo davvero pronti a scoprire la verità? Donato Carrisi, maestro del thriller italiano, denuncia un’inchiesta avvolta da incompetenza e ricerca di notorietà. Un accorato appello a rimettere al centro il vero obiettivo: la giustizia. In un'epoca in cui il clamore spesso surclassa la sostanza, la domanda sorge spontanea: quanto siamo disposti a sacrificare per ottenere la verità?

Scena del delitto inquinata da chiunque, ricerca di un colpevole a tutti i costi, personaggi in cerca di notorietà e una verità che non arriverà mai. Il delitto di Garlasco secondo Donato Carrisi. Intervistato da Repubblica, il re del thrilling italiano ha commentato la riapertura del cold case più seguito d'Italia. "Tutti fanno a gara per apparire in una corsa a chi la spara più grossa. Ma la cosa grave è che nessuno nemmeno per un istante, si rende conto che comunque vada a finire, ci saranno vite rovinate e famiglie annientate dal dolore. Tanto lo show deve continuare". Carrisi ricorda che le indagini inizialmente sono state fatte in modo oggettivamente superficiale: " Dopo il ritrovamento del corpo in quella villetta è entrato chiunque (.

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto

All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

