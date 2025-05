il delitto di afragola i quattordici anni di martina gli adulti sempre assenti

Il tragico delitto di Martina Carbonaro riaccende il dibattito sulla violenza giovanile e l'assenza di adulti significativi nella vita dei ragazzi. Un dramma che supera le mura di Afragola, evidenziando un trend preoccupante: la vulnerabilità delle nuove generazioni. Il dolore di due famiglie si intreccia in una realtà dove la mancanza di ascolto può portare a conseguenze devastanti. È tempo di riflettere su come proteggere i nostri giovani.

Il dolore atroce dei genitori e di quanti volevano bene a Martina Carbonaro, la giovane di quattordici anni uccisa a colpi di pietra in un rudere urbano ad Afragola dal suo ex (ex che cosa, di preciso?) Alessio Tucci, non ancora diciannovenne, va rispettato e non commentato. Così come, crediamo, anche il dolore dei genitori di Alessio e di quanti gli vogliono bene. Soltanto pochi commenti hanno sottolineato le estreme giovinezze che contraddistinguono questo tremendo delitto. Quando è iniziata la loro storia due anni fa Martina aveva dodici anni, una bambina; Alessio era ancora minorenne. Quasi nessuno ha notato, o ha voglia di ammettere, che i casi di violenza che coinvolgono adolescenti sono in aumento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it