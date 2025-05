Il degu si può tenere in casa? Chi è davvero questo piccolo roditore delle Ande

Hai mai sentito parlare del degu? Questo affascinante roditore delle Ande cilene sta guadagnando popolarità come animale domestico. Ma attenzione: sebbene possa vivere in casa, rimane un animale selvatico con esigenze specifiche che non possiamo ignorare. Scegliere di adottarlo significa anche riflettere sulle implicazioni etiche legate all'allevamento di specie esotiche. Scopri di più su come garantire il benessere del tuo nuovo amico peloso!

Il degu è un roditore sociale originario delle Ande cilene. Anche se può essere tenuto legalmente in casa, resta un animale selvatico con bisogni e necessità che non potranno mai essere replicate in cattività. L'allevamento e il commercio di animali selvatici esotici, inoltre, comportano quasi sempre un costo invisibile fatto di sfruttamento, maltrattamenti o catture illegali.