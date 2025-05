Il decreto Sicurezza passa al Senato opposizioni in rivolta

Il decreto sicurezza è stato approvato al Senato, ma l'opposizione non ci sta. Slogan come «Decreto paura» e «La democrazia non si piega» risuonano nelle piazze, segnando un clima di tensione crescente. In un periodo in cui la questione della libertà individuale torna al centro del dibattito pubblico, questo provvedimento potrebbe rappresentare una rottura con i diritti conquistati. La protesta è solo all'inizio: cosa ci aspetta?

«Decreto paura», «Né liberi né sicuri», «La protesta non si arresta», «La democrazia non si piega», è scritto sui cartelli.

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico

Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

Il decreto Sicurezza passa al Senato, opposizioni in rivolta

«Decreto paura», «Né liberi né sicuri», «La protesta non si arresta», «La democrazia non si piega», è scritto sui cartelli. Ma non sono quelli innalzati nelle piazze di protesta in ...

