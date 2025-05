Il cuore di Confartigianato Dona un furgone per disabili

In un'epoca in cui la solidarietà è più che mai fondamentale, Confartigianato Bologna si distingue con un gesto tangibile: un furgone per la mobilità delle persone con disabilità. Questo dono al Comune di Molinella non è solo un mezzo, ma un simbolo di inclusione e di attenzione verso le esigenze quotidiane. In un mondo che evolve, l'umanità dei gesti conta di più che mai. Scopri come questo atto possa ispirare altre realtà!

Confartigianato dona un nuovo mezzo per la mobilità delle persone con disabilità al Comune di Molinella. Un gesto concreto di solidarietà e attenzione al territorio: Confartigianato Bologna ha offerto un nuovo veicolo al Comune di Molinella, destinato a supportare la mobilità e le esigenze quotidiane delle persone con disabilità. Alla cerimonia di consegna hanno presenziato il sindaco di Molinella, Bruno Bernardi, il segretario regionale di Confartigianato Emilia Romagna, Amilcare Renzi, il segretario di Confartigianato mandamento Bologna, Giuseppe Cremonesi, il presidente di Confartigianato mandamento Bologna, Marco Franco, e il direttore di Confartigianato Molinella, Edoardo Zagni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il cuore di Confartigianato. Dona un furgone per disabili

