Il corpo di 600 studenti diventa strumento musicale per la pace | il record italiano dell' istituto Vanni | VIDEO e FOTO

...riunito giovani talenti in un'armonia straordinaria, trasformando il corpo in un potente strumento di pace. Questo evento non è solo un record, ma incarna un trend crescente: la musica come mezzo di unione e comunicazione tra le generazioni. In un'epoca in cui i conflitti sembrano prevalere, l'istituto Vanni dimostra che l'energia collettiva può battere al ritmo della solidarietà. Un messaggio forte e chiaro: insieme, possiamo creare un mondo migliore.

L'istituto Pietro Vanni di Viterbo da record. Nazionale. Il corpo di seicento studentesse e studenti si è fatto strumento, facendogli conquistare il primato per il più grande gruppo di esecutori di body percussion mai riunito in Italia. Un'esplosione di energia, ritmo e partecipazione ha. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Il corpo di 600 studenti diventa strumento musicale per la pace: il record italiano dell'istituto Vanni | VIDEO e FOTO

