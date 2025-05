Il conto dei dazi? Lo pagheranno gli Usa | Dollaro sempre più debole L’avvertimento di Panetta

Il dollaro, sempre più debole, sta sollevando interrogativi sul futuro dell'economia globale. Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia, avverte che i dazi imposti dagli Stati Uniti potrebbero avere ripercussioni significative. In un contesto di tensioni commerciali e conflitti internazionali, la stabilità economica è a rischio. È il momento di riflettere su come le scelte politiche influenzino la nostra vita quotidiana. Rimanere informati è fondamentale!

Sono tempi di profonda incertezza per l’economia mondiale. C’entra ovviamente la politica commerciale aggressiva, ma pure altalenante, della Casa Bianca. Ma pure i conflitti e sconquassi planetari. Una «profonda crisi degli equilibri economici», la definisce oggi nelle sue Considerazioni finale il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta. In un contesto già «in rapida trasformazione», sottolinea Panetta, le politiche protezionistiche di Donald Trump hanno dato il colpo di grazia. Ma a patirne le conseguenze strutturali più dolorose, avverte il capo di Bankitalia, potrebbero essere gli stessi Stati Uniti, nel loro ruolo di leader dell’economia mondiale: a farne le spese può essere il simbolo stesso della forza degli Usa nel mondo: il dollaro. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Il conto dei dazi? Lo pagheranno gli Usa: «Dollaro sempre più debole». L’avvertimento di Panetta

