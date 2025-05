Il Comune di Salerno cerca tre nuovi praticanti avvocati | pubblicato l' avviso

Il Comune di Salerno apre le porte a tre nuovi praticanti avvocati, un'opportunità da non perdere per chi sogna una carriera nel diritto! Con il settore legale in continua evoluzione e sempre più richiesto, questa selezione rappresenta un trampolino di lancio per giovani talenti. Non lasciarti sfuggire l’occasione di entrare a far parte di un ambiente stimolante e contribuire al bene della comunità. Invia la tua candidatura!

Il Comune di Salerno cerca avvocati. Il Settore Avvocatura, infatti, ha pubblicato l’avviso relativo ad una nuova procedura per la selezione di tre praticanti avvocati abilitati. Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Archivio Generale apposita istanza indirizzata a “Comune di Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Il Comune di Salerno cerca tre nuovi praticanti avvocati: pubblicato l'avviso

Cerca Video su questo argomento: Comune Salerno Cerca Tre Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Le notti di Barliario - SalerNoir Festival XI edizione; Elezioni amministrative, seggi aperti a Capaccio e in tre piccoli comuni: la diretta; Elezioni a Capaccio e in altri tre comuni del salernitano: i risultati e i dati sull'affluenza; Migranti Mari Avs | A Salerno il 40 sbarco dal governo solo inutile cattiveria. 🔗Ne parlano su altre fonti

Capaccio Paestum, successione Alfieri: è sfida a tre per il Comune

Si legge su ilmattino.it: Dopo mesi di tensioni, polemiche e una campagna elettorale dai toni accesi, Capaccio Paestum si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia politica. Oggi e domani oltre 17 mila ...

Comune di Salerno, tre consiglieri aderiscono ad "Azione" di Calenda

Scrive salernotoday.it: Al tavolo, ovviamente, anche i tre consiglieri comunali salernitani ... Gallo e Naddeo – stiamo portando avanti una linea comune di intervento e stimolo per l’amministrazione comunale di Salerno, ...

Giornata di elezioni al Comune di Salerno: eletti tre presidenti di Commissioni

Si legge su salernotoday.it: Anche oggi è stato un giorno di votazioni al Comune di Salerno. Questa mattina, infatti, sono stati eletti i presidenti delle comissioni Bilancio, Urbanistica e Politiche Sociali. Il nuovo presidente ...