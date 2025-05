il comune chiude la gaiola ma il parco è già off limits da cinque giorni

Il Parco della Gaiola, gioiello di Napoli, si trova di fronte a un'emergenza che ci ricorda quanto sia delicato il nostro patrimonio naturale. Dopo cinque giorni di accesso vietato, la chiusura ufficiale mette in luce una problematica più ampia: la cura dei luoghi storici. Un invito a riflettere sull'importanza di preservare questi spazi per le future generazioni e al contempo sulla necessità di investire nella loro sicurezza. La bellezza va tutelata!

Il Comune di Napoli annuncia la chiusura del Parco della Gaiola per lo sprofondamento dei gradini. Lo ha fatto con la seguente nota: "In seguito allo sprofondamento di parte dei gradini di Discesa Gaiola, in prossimità di vari sottoservizi, la protezione civile del Comune di Napoli ha diffidato.