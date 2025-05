Il commercio di gas trova una scorciatoia nelle rotte artiche

Le rotte artiche si confermano sempre più strategiche nel commercio globale, con il gas che trova nuove scorciatoie. Questo trend non è solo una risposta alle esigenze economiche attuali, ma segna un cambio di paradigma nel trasporto marittimo. La crescita del 3,3% del commercio mondiale nel 2024, trainata dai servizi, riporta l'attenzione su come l'economia si stia adattando a sfide climatiche e geopolitiche. Un tema da seguire per il futuro!

In economia ci sono trend di fondo, che non sono modificabili, destinati a durare nel tempo e che pertanto aiutano a definire gli scenari. Fra questi vi è la crescita del commercio mondiale che si affida in misura crescente al trasporto via mare. Il commercio mondiale nel 2024 è salito del 3,3 percento, trainato soprattutto dai servizi, con gli scambi di beni fisici che tornano a crescere stabilmente dopo le frenate della pandemia. Chi ne sta beneficiando di più è il trasporto via mare, di cui aumenta il tonnellaggio e, contemporaneamente, le distanze coperte. Nel 2024 il loro aumento si colloca intorno al 7 percento, con una forte espansione che dura da oltre 20 anni in maniera ininterrotta con l'unica eccezione del 2020 della pandemia.

