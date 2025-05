Il comitato | Le scuole nei Castelli non si toccano Già raccolte 1 200 firme contro le chiusure

Il comitato "Le scuole nei castelli non si toccano" sta facendo eco a un tema cruciale: la difesa della scuola pubblica. Con oltre 1.200 firme raccolte, il movimento sta mobilitando le comunità locali per preservare l'istruzione di qualità nelle aree più fragili. In un momento storico in cui l'educazione è al centro di dibattiti accesi, la loro battaglia rappresenta una vera e propria chiamata all'azione per garantire un futuro migliore ai nostri giovani.

"Le scuole nei Castelli non si toccano". Torna a farsi sentire il comitato 'Scuole vive nei Castelli'. Lo fa rilanciando rilanciando la proposta per una scuola pubblica diffusa e di qualità, continuando a 'combattere' la possibile chiusura delle scuole nei Castelli. Nelle ultime settimane il comitato ha raccolto oltre 1200 firme per la petizione contro la chiusura delle scuole, ha lanciato un questionario partecipato con oltre 700 risposte in meno di due settimane. "Una scuola che chiude – dicono – non è soltanto una classe in meno, ma una comunità che si spegne. Le scuole nei Castelli non possono essere trattate come 'esuberi' da eliminare, ma devono essere riconosciute come presidi educativi, sociali e culturali essenziali per il futuro del Paese".

