Il Circo nella Torre | arte magia e riciclo creativo a Marzano di Nola

Il 30 maggio, Marzano di Nola si trasformerà in un palcoscenico incantato con “Il Circo nella Torre”. Un evento che fonde arte, spettacolo e riciclo creativo, riflettendo l'importanza della sostenibilità nel mondo contemporaneo. Scopriremo come la magia può nascere dal riutilizzo, dando nuova vita agli oggetti. Non perdere questa occasione unica per immergerti in un’atmosfera che celebra la creatività e l’ingegno. La meraviglia ti aspetta!

Una serata di arte, spettacolo e riflessione animerà Marzano di Nola venerdì 30 maggio. Alle ore 19:30, presso il Piazzale dello Sport "Elisa Muto", andrà in scena “Il Circo nella Torre”, evento promosso da Circo Lab Educational con il patrocinio del Comune. Lo spettacolo unisce la magia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - "Il Circo nella Torre": arte, magia e riciclo creativo a Marzano di Nola

Rock-blues e arte contemporanea: gran finale di stagione al Circo della Farfalla

La stagione 2024-2025 del Circo della Farfalla di Francavilla Fontana si chiude in grande stile con un doppio appuntamento dedicato a rockblues e arte contemporanea.

