Il Cinema Suona! al Museo Darwin-Dohrn di Napoli la rassegna di cinema sonorizzato dal vivo

Dal 3 al 5 giugno, il Museo Darwin-Dohrn di Napoli si trasforma in un palcoscenico per Il Cinema suona!, una rassegna unica di cinema sonorizzato dal vivo. Un'esperienza immersiva che unisce arte visiva e sonorità dal vivo, in un momento in cui la cultura si risveglia con forza. Non perdere l’occasione di vivere film iconici come mai prima d’ora: ogni pellicola racconta una storia, ogni suono la amplifica!

Dal 3 giugno, negli spazi del Museo Darwin-Dohrn, prende il via la nuova edizione de Il Cinema suona!, la rassegna di cinema sonorizzato. L’Associazione Dissonanzen presenta, dal 3 al 5 giugno, alle ore 20.30, a Napoli, negli spazi del Museo Darwin-Dohrn, con ingresso da Via Caracciolo, in collaborazione con la Fondazione Dohrn, una nuova edizione . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - “Il Cinema Suona!”, al Museo Darwin-Dohrn di Napoli la rassegna di cinema sonorizzato dal vivo

