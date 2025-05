Il cicloturismo conquista l’Italia | un business da 10 miliardi che cambia il modo di viaggiare

Il cicloturismo sta riscrivendo le regole del viaggio in Italia, con un boom del 54% che ne certifica il successo. La Liguria, premiata con l'Oscar del Cicloturismo 2025 per la sua Cycling Riviera, è solo il primo esempio di come pedalare possa cambiare il volto del turismo. Questo fenomeno non è solo una moda, ma un'opportunità concreta per esplorare il nostro Paese in modo sostenibile e avventuroso. Sei pronto a partire?

La Liguria vince l'Oscar del Cicloturismo 2025 con la Cycling Riviera. Un settore in crescita del 54% che sta rivoluzionando il turismo italiano Non è più solo una questione di weekend fuori porta o di passione per le due ruote. Il cicloturismo in Italia è diventato un fenomeno economico di primo piano che vale quasi 10 miliardi di euro e registra una crescita del 54% in un solo anno. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Il cicloturismo conquista l’Italia: un business da 10 miliardi che cambia il modo di viaggiare

Cerca Video su questo argomento: Cicloturismo Conquista Italia Business Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Boom del cicloturismo nel Sud Italia: ecco dove sta rilanciando l’economia locale

Da bikeitalia.it: Cicloturismo come generatore di economia locale: ne beneficiano borghi, aree interne, territori e occupazione soprattutto al Sud ...

Il cicloturismo in Italia vale oltre 5,5 miliardi di euro

Scrive bikeitalia.it: Cicloturismo in Italia: +35% Non stupirà, dunque, che il cicloturismo rappresenti oramai una voce importante del fatturato turistico del nostro Paese, con un impatto economico diretto stimabile in ...

Cicloturismo, in Italia un business da 3,2 miliardi di euro

Si legge su ecoblog.it: l’Italia si conferma come il primo produttore europeo di biciclette eppure il Paese continua a essere uno dei fanalini di coda continentali sia per quanto riguarda la ciclabilità, sia per ciò che ...