il caso savona e la relativa indipendenza della consob dal governo

Il caso Savona riaccende il dibattito sull'indipendenza delle autorità nel nostro Paese. Con la critica di FdI, emerge un tema cruciale: come garantire che le istituzioni vigilino in modo imparziale e non siano influenzate dal potere politico? Questo punto è fondamentale in un'epoca in cui la fiducia nelle istituzioni è sotto esame. La questione dell'autonomia delle authority non è solo un problema italiano, ma un trend globale di crescente interesse.

Al di là della inevitabile polemica, l a critica di FdI all'operato del presidente della Consob Paolo Savona risolleva l'antico problema del rapporto tra le autorità indipendenti ("authority") e il potere politico. In Italia le autorità indipendenti sono figlie di una stagione politico-istituzionale che è sicuramente archiviata. Ma anche nella prima metà degli anni Novanta, quando progressivo abbandono dell'intervento pubblico e regolazione dell'economia di mercato erano i princìpi a cui, almeno in parte, si richiamava l'azione dei governi, le autorità trovavano resistenze nelle imprese, negli apparati amministrativi dei ministeri e naturalmente in alcuni rappresentanti politici, distribuiti su tutto l'arco parlamentare.

Il 23 maggio a Trento, il presidente della Consob, Paolo Savona, ha sottolineato che le decisioni della commissione sono sempre il risultato di un lavoro collegiale tra gli uffici, riguardanti questioni legali, degli emittenti e della trasparenza di mercato.

