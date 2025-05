Il caso Fiorello tra Domenica In e nomine e i piani di Zappi per Rai Cultura | le pillole tv

Fiorello torna a far parlare di sé, ma il suo futuro in Rai è ancora avvolto nel mistero. Con Mara Venier pronta a un possibile addio e nuovi volti che si affacciano, la tv italiana è in fermento. La voglia di rinnovamento si scontra con la nostalgia dei grandi successi del passato. Sarà l'occasione giusta per una metamorfosi della televisione? Non perdere la prossima mossa di Zappi per Rai Cultura!

Ormai ci siamo abituati: anche quest'anno Mara Venier aveva annunciato il suo ritiro da Domenica In. Poi, per celebrare degnamente i 50 anni del popolare programma Rai, ci ha nuovamente ripensato, magari apportando qualche aggiustatina alla formula (si è parlato di una o più spalle ad affiancarla). Questa volta però nel chiacchiericcio si era inserito pure Fiorello. Durante una diretta Instagram, lo showman aveva confessato l'inconfessabile: prendere in mano, e stravolgere, la domenica nazionalpopolare. «Non lo farei come l'ha fatto Mara. Io farei spettacolo puro», aveva spiegato. «Mara l'ha fatto alla Mara Venier.

