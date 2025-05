Il cartello illeggibile sostituito dopo l’incidente mortale

Un tragico incidente ha messo in luce una realtà allarmante: la manutenzione delle strade è troppo spesso trascurata. A Firenze, il cartello stradale arrugginito è stato sostituito, ma solo dopo una tragedia. Questo episodio non è isolato; ci invita a riflettere su quanto sia fondamentale garantire la sicurezza dei nostri spazi urbani. Perché la prevenzione deve sempre avere la priorità. Non possiamo aspettare che accada il peggio per agire!

Firenze, 30 maggio 2025 – Prima che avvenisse lo schianto mortale di ieri era completamente arrugginito, illeggibile, in pratica un disco scuro. Da stamani, magicamente, ecco invece il cartello stradale nuovo di zecca. Parliamo dell’incrocio tra viale Redi e via Doni. Come ci avevano fatto notare i residenti, fino a ieri il cartello che, all’altezza del semaforo, indica l’obbligatorietà di procedere a diritto era annerito a causa di alcuni motorini andati a fuoco, lì sotto, nell’agosto del 2022. I residenti allargano le braccia: “Puntualmente, si muove qualcosa solo dopo un evento tragico.”. “Nessuno mi aveva segnalato il problema prima – ammette Mirco Rufilli, presidente del quartiere 1 – La presenza di quel cartello illeggibile mi è stata comunicata solo ieri sera, dopo che purtroppo era avvenuto l’incidente mortale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il cartello illeggibile sostituito dopo l’incidente mortale

Cerca Video su questo argomento: Cartello Illeggibile Sostituito Dopo Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dopo l’alluvione Cartello di insulti al governo

Come scrive ilgiornale.it: C è un cartello messo in bella mostra davanti all'ingresso del negozio di articoli sportivi «Piemme» in piazza Aprosio a Sestri che ne è la dimostrazione. Si tratta di un cartello pieno di ...

Cartello alla guardia medica di Peschici: 'Riapriamo dopo Ferragosto'

Scrive rainews.it: E' quanto afferma il consigliere regionale di FI Puglia, Paolo dell'Erba, sottolineando che "senza un ospedale e con la guardia medica che, ad esempio, a Peschici riapre dopo Ferragosto ...

Lascia cartello shock dopo essere stato multato per auto nella sosta disabili

it.blastingnews.com scrive: Quello che invece ha reso questa storia diversa dalle altre, è ciò che è accaduto dopo. Un testimone, Claudio Sala, ha trovato all'interno del centro commerciale il cartello incriminato che ...