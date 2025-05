Il cartello degli appalti truccati salgono a 46 gli indagati | ci sono imprenditori due sindaci e consiglieri comunali

Nel cuore di un'Italia che lotta contro la corruzione, arriva una nuova ondata di scandali: 46 indagati tra cui imprenditori, sindaci e consiglieri comunali. Questo caso non è solo un episodio isolato, ma un tassello che evidenzia un problema sistemico nel mondo degli appalti pubblici. La trasparenza è l'unica via per un futuro migliore. Rimanere informati è fondamentale, perché ogni voce conta nella lotta per la legalità.

Imprenditori, professionisti da sempre impiegati nei sottogoverni della politica, il segretario di una importante camera di commercio di un'altra regione, titolari di grosse societ√†, tre consiglieri comunali e pure un sindaco dell'Agrigentino. L'inchiesta sul presunto giro di appalti truccati che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ¬© Agrigentonotizie.it - "Il cartello degli appalti truccati", salgono a 46 gli indagati: ci sono imprenditori, due sindaci e consiglieri comunali

