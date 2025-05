Il carcere e i diritti | lezione di legalità all’università d’Annunzio

Oggi all'Università d'Annunzio di Chieti si è tenuta una lezione imperdibile sul diritto penitenziario, con il procuratore Giampiero Di Florio. In un momento in cui la riforma della giustizia è al centro del dibattito nazionale, la formazione sui diritti dei detenuti diventa cruciale per i futuri professionisti del sociale. Un'occasione per riflettere su come la legalità può trasformare le vite, anche quelle più marginalizzate. Non perdere l'opportunità di approfond

Un incontro formativo sul diritto penitenziario si è svolto oggi all'università d'Annunzio di Chieti, nell'ambito del corso tenuto dal procuratore della Repubblica di Chieti, Giampiero Di Florio. L'iniziativa era rivolta agli studenti del corso di laurea in Servizi sociali, diretto da Roberto.

