Il capolavoro del Barocco emiliano tornano le visite alla Cupola del Guercino

La Cupola del Guercino, un gioiello del barocco emiliano, riapre le porte alle visite dal 31 maggio 2025! Un’occasione imperdibile per scoprire questo capolavoro, che si inserisce in un trend di valorizzazione del patrimonio artistico italiano. Non solo arte, ma anche un momento di riflessione sulla nostra cultura. Segnate in agenda il lunedì 2 giugno: una Festa della Repubblica da vivere sotto un cielo di colori e storie!

A partire da sabato 31 maggio 2025, la Cupola del Guercino sarà nuovamente accessibile alle visite nei giorni di sabato e domenica e, in via eccezionale, anche lunedì 2 giugno 2025, in occasione della Festa della Repubblica. A causa di interventi di manutenzione programmata ai tetti della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Il capolavoro del Barocco emiliano, tornano le visite alla Cupola del Guercino

