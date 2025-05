il cantiere in piazza Aguselli porta disagi | Rimborsi ai negozi e nuovi posti auto nel complesso di Sant' Agostino

I disagi del cantiere in piazza Aguselli non colpiscono solo l'area, ma mettono a rischio il tessuto commerciale di Cesena. Le associazioni di categoria chiedono interventi rapidi per rimborsare i negozi e creare nuovi posti auto nel complesso di Sant’Agostino, rispondendo così alla crescente domanda di spazi accessibili. Un tema caldo in tutta Italia, dove la riqualificazione urbana deve andare di pari passo con il sostegno alle attività locali. Rimanere inattivi non è un'opzione!

Intervenire tempestivamente per far fronte ai disagi di piazza Aguselli. Lo chiedono Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna che hanno rivolto al Comune di Cesena richieste urgenti per attenuare le difficoltĂ causati dal cantiere di piazza Aguselli. “Esprimiamo la nostra forte. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - il cantiere in piazza Aguselli porta disagi: "Rimborsi ai negozi e nuovi posti auto nel complesso di Sant'Agostino"

Piazza del comune, il cantiere si sposta e toglie altro spazio alle attivitĂ

Nuove sfide si profilano per le attivitĂ commerciali in piazza del Comune, dove il cantiere si sposta e sottrae ulteriore spazio.

Cerca Video su questo argomento: Cantiere Piazza Aguselli Porta Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cesena, le associazioni: “Disagi per il cantiere di piazza Aguselli, i commercianti vanno rimborsati”

Scrive corriereromagna.it: Intervenire tempestivamente per far fronte ai disagi di piazza Aguselli. Lo chiedono Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna che hanno ...

La nuova piazza Aguselli: "Tra un mese via ai lavori per piantumare gli alberi"

Come scrive msn.com: Sarà rifatta anche la pavimentazione. L’assessore Castorri: "Fine del cantiere entro l’anno e collaudo del rigenerato palazzo Roverella con gli alloggi a giugno 2026".

Fano, brutture in centro per Pasqua: casottino a porta Maggiore, scritta sul bastione, cantiere fermo in piazza

Lo riporta corriereadriatico.it: Da ben 6 anni, da quando cioè nel 2019 furono compiute le indagini archeologiche a Porta Maggiore ... Ma non basta, perché una volta giunti in piazza si trova la fontana della Fortuna circondata da un ...